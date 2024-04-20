«За детьми в проституции часто стоят их собственные семьи»

Колумбия становится новым центром секс-туризма. Около 6 млн иностранцев посетили латиноамериканскую страну в 2023 году, некоторые из них приезжают в страну специально, чтобы воспользоваться услугами проституток и наркодилеров, рассказали «Известиям» местные правозащитники.