«За детьми в проституции часто стоят их собственные семьи»

Колумбия становится новым центром секс-туризма. Около 6 млн иностранцев посетили латиноамериканскую страну в 2023 году, некоторые из них приезжают в страну специально, чтобы воспользоваться услугами проституток и наркодилеров, рассказали «Известиям» местные правозащитники.
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