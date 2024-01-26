В Госдуме дали необычный совет гостям «голой» вечеринки

Депутат Госдумы Александр Шолохов посоветовал участникам «голой» вечеринки, организованной в московском клубе «Мутабор» в декабре прошлого года, идти работать в Дома культуры массовиками-затейниками или аниматорами .
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