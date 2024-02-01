Рэперу Моргенштерну* после интервью Собчак закрыли въезд в Дубай

Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* сообщил о том, что ему закрыли въезд в Дубай. Как заявил он на своем YouTube-канале, он находился в стране после отъезда из РФ, но не получил статус резидента, пользуясь статусом туриста.