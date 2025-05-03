Когда удар током становится для человека смертельным

В Москве от удара током погиб подросток, который забрался на крышу поезда. Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, трагический инцидент случился накануне.
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