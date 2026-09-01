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Медвежий угол

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«Просто так квартиры не раздаются»: Артюхов высказался о тех, кто хочет все бесплатно на Ямале

«Просто так квартиры не раздаются»: Артюхов высказался о тех, кто хочет все бесплатно на Ямале

УРА.РУ Дмитрий Артюхов недоволен иждивенческими настроениями на Ямале Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что иждивенские настроения в округе надо заканчивать.

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