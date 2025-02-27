15 женщин, которые внесли выдающийся вклад в историю, но были незаслуженно забыты

Так уж сложилось, что ведущие роли в политике, науке и общественной жизни занимают мужчины. И это в то время, как женщины пекутся о том, чтобы создавать домашний уют, занимаются воспитанием детей и хлопочут на кухне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии