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Фицо заявил, что Украина просит новые деньги после одобрения кредита ЕС

Фицо заявил, что Украина просит новые деньги после одобрения кредита ЕС

Украина продолжает просить новые средства, несмотря на одобрение Евросоюзом кредита на €90 млрд. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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