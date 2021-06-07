Новосибирская область за год почти в 2 раза увеличила объём социальных «президентских» выплат на детей

Губернатор Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.
Губернатор Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.
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