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Талибы одобрили планы России исключить их из списка террористов

Талибы одобрили планы России исключить их из списка террористов

«Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности, заявил пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи в Twitter.

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