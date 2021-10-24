Талибы одобрили планы России исключить их из списка террористов

«Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности, заявил пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи в Twitter.
«Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности, заявил пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи в Twitter.
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