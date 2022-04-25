Почему в Китае запрещено спасать тонущего человека?

По просторам интернета бродит миф о китайском законе, запрещающем спасать тонущих жителей Китая. Ему находят множество объяснений и предъявляют в доказательство ролики с тонущими пловцами, и мнущимися на берегу людьми, которые не спешат бросаться на выручку.