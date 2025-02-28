За два месяца с начала года на пожарах в Омской области погибли 34 взрослых и четыре ребенка (трое из них - члены одной семьи, еще один мальчик погиб на глазах у бабушки).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
За два месяца с начала года на пожарах в Омской области погибли 34 взрослых и четыре ребенка (трое из них - члены одной семьи, еще один мальчик погиб на глазах у бабушки).