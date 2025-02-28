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Новости Омска

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За два месяца с начала года на пожарах в Омской области погибли 34 взрослых и

За два месяца с начала года на пожарах в Омской области погибли 34 взрослых и четыре ребенка (трое из них - члены одной семьи, еще один мальчик погиб на глазах у бабушки).

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