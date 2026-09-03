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Бизнес журнал. Урал

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Свердловские власти рассказали, когда дополнительные поставки бензина повлияют на ситуацию на АЗС

Свердловские власти рассказали, когда дополнительные поставки бензина повлияют на ситуацию на АЗС

Дополнительные объемы бензина начали поступать на АЗС «Лукойла» в Свердловской области, чтобы сократить загруженность на АЗС «Газпромнефть».

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