Начался отсчёт последних дней и крах ВСУ: главная новость СВО 7 сентября

Украинская армия с каждым днем все ближе к катастрофе, боевики гибнут тысячами, а Зеленский заменяет их женщинами-штурмовичками.
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"Последних дней ВСУ".?... Такое утверждение настораживает...... ТАК ЧТО, НА НОСУ ДОГОВОРНЯК?!! То реабилитация бандэрья, теперь договорняк в угоду Трампу... Добренькие и щедренькие ручки... А краха, по договорняку, НЕ БУДЕТ!!