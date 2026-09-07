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Аргументы и Факты

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Начался отсчёт последних дней и крах ВСУ: главная новость СВО 7 сентября

Начался отсчёт последних дней и крах ВСУ: главная новость СВО 7 сентября

Украинская армия с каждым днем все ближе к катастрофе, боевики гибнут тысячами, а Зеленский заменяет их женщинами-штурмовичками.

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Новый комментарий от пользователя
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лина любимцева

"Последних дней ВСУ".?...   Такое утверждение настораживает...... ТАК ЧТО, НА НОСУ ДОГОВОРНЯК?!!    То реабилитация бандэрья, теперь договорняк в угоду Трампу... Добренькие и  щедренькие ручки...   А краха, по договорняку, НЕ БУДЕТ!!