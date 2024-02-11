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В столице Поморья ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала

В столице Поморья ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала

12 февраля с 09:00 до 18:00 будут проводиться профилактические работы, которые могут послужить причиной для помехТак, в этот период возможны кратковременные отключения программ первого и второго мультиплексов (пакетов телеканалов РТРС-1 и РТРС-2), а также программ Вести ФМ (90,8 МГц), Радио Маяк (100,3 МГц), Радио России (102,0 МГц), Новое радио (90,0 МГц), ЖАРА FM (104,2 МГц), Уездное радио Архангельск (91,2 МГц), Наше радио (104,7 МГц), Дорожное радио (103,4 МГц).

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