БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Есть новый рекорд! Америка бьётся в падучей ﻿

Есть новый рекорд! Америка бьётся в падучей ﻿

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Утренний чай с пряниками – это отличный повод поговорить о Штатах. Ну, кто ещё не осознал, что в Америке дела идут всё хуже и хуже? Кто ещё не видит, что американская экономика сливается в мировом масштабе в чёрную трубу водобочкового инструмента? Кто ещё не понял, что не только промышленность, но и финансовая система американских заправил начинает сдавать позиции и отступать перед мощным натиском остальных реально развивающихся стран? Эксперты со всего мира после продолжительно и скрупулёзного анализа выдали неутешительный для США вердикт: американская доля в мировой экономике установила новый рекорд - 14,76%.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Это конечно было бы неплохо, но есть хорошая пословица Не говори гоп пока не перепрыгнешь.
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