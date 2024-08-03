Как выбрать подушку?

Разбираемся, как выбрать комфортную подушку и из чего она должна быть сделана. фото: MidjourneyЕсли вы каждое утро просыпаетесь с головной болью и неприятными ощущениями в шее, но вчера не пили, то, скорее всего, у вас неправильно подобранная подушка.