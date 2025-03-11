Что означает снижение текущего кредитного плеча в криптовалютах?

С 29 января показатель Estimated Leverage Ratio (ELR) остается в отрицательной зоне. Этот коэффициент рассчитывается как отношение открытого интереса к резервам бирж, отражая уровень использования заемных средств.
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