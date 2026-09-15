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Вот история

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Почему пауза ЦБ по ключевой ставке не повод для спокойствия на рынке ОФЗ

Почему пауза ЦБ по ключевой ставке не повод для спокойствия на рынке ОФЗ

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% оказалось вполне предсказуемым, однако сопровождающие его комментарии заставили многих участников рынка пересмотреть свои ожидания.

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