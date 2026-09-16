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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывшие игроки НБА Делонте Уэст и Майкл Бизли проведут боксерский поединок

Бывший защитник НБА Делонте Уэст объявил о своем дебюте в боксе. 43-летний баскетболист 16 октября проведет поединок с бывшим вторым номером драфта НБА Майклом Бизли.

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