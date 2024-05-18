Усик оставил последнее послание Фьюри перед боем: «Не бойся, ты не будешь один»

«Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя одного», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик. Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.