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Андрей Мельниченко: «После рождения сына семья встала на первое место. А потом уже спорт»

Российский лыжник Андрей Мельниченко подвел итоги сезона и поделился планами на будущее.  — Елена Вяльбе сказала, рассуждая о перспективах следующего олимпийского цикла, что вы уже возрастной спортсмен и до следующей Олимпиады можете не «дожить».

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