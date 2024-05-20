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Таксист потребовал с военного 127 тысяч рублей за поездку из аэропорта до отеля Москвы - источник

Таксист потребовал с военного 127 тысяч рублей за поездку из аэропорта до отеля Москвы - источник

Таксист потребовал с военнослужащего из Бурятии 127 тысяч рублей за поездку из аэропорта до отеля.За проезд из аэропорта Шереметьево до отеля в Москве таксист потребовал с военнослужащего из Бурятии 127 тысяч рублей Об этом сообщил Царьграду источник в правоохранительных органах.

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