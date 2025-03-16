Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается

Александр Симаков

Бабе своей говори, что она трепло. Или соседу. В дипломатии достаточно того, что Путин в военной форме в Курск приехал. Это и"фак" Трампу, И " Тьфу на вас" Макрону со Стармером. А то, что Трам трепло и говорить не надо - весь мир и так это видит.