Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Татьяна Тропина
    Значит их деды им не вдолбили простую истину- НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ!Европа выдвинула ...
  • Валерий Чикунов
    Ну , кто побежит исполнять ? Заодно за фунфырем по дороге сгоняет . Не. е... Кому письмо отправлено тот пусть и бежит...Европа выдвинула ...
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    Будем с НАТкой воевать, бить под зад ей продолжать.Реквием по НАТЕ

Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается

Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается

Евросоюз потребовал от России принять перемирие на условиях Зеленского После того, как Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии, лидеры ЕС призвали Россию отказаться от своих условий и принять заявленное предложение о 30-дневном перемирии.

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Комментарии
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Александр Симаков
Бабе своей говори, что она трепло. Или соседу.  В дипломатии достаточно того, что Путин в военной форме в Курск приехал. Это и&quot;фак&quot; Трампу,  И  &quot; Тьфу на вас&quot;  Макрону со Стармером.  А то, что Трам трепло и говорить не надо - весь мир и так это видит.
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11 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Ну , кто побежит исполнять ? Заодно за фунфырем по дороге сгоняет . Не. е... Кому письмо отправлено тот пусть и бежит или контрпродуктивно .. По- чесноку давай спички тянуть
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6 час.
ТТ
Татьяна Тропина
Значит их деды им не вдолбили простую истину- НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ!
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3 час.
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