Евросоюз потребовал от России принять перемирие на условиях Зеленского После того, как Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии, лидеры ЕС призвали Россию отказаться от своих условий и принять заявленное предложение о 30-дневном перемирии.
Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается
Комментарии
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Александр Симаков
Бабе своей говори, что она трепло. Или соседу. В дипломатии достаточно того, что Путин в военной форме в Курск приехал. Это и"фак" Трампу, И " Тьфу на вас" Макрону со Стармером. А то, что Трам трепло и говорить не надо - весь мир и так это видит.
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11 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Ну , кто побежит исполнять ? Заодно за фунфырем по дороге сгоняет . Не. е... Кому письмо отправлено тот пусть и бежит или контрпродуктивно .. По- чесноку давай спички тянуть
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6 час.
ТТ
Татьяна Тропина
Значит их деды им не вдолбили простую истину- НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ!
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3 час.
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