Минобороны России рассказало о подвигах военных ВС РФ в зоне СВО

Министерство обороны России 13 августа сообщило о новых подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.
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