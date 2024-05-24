Эти объявления можно читать вместо анекдотов

«Последнее закапывание» - немного пугает, а вам так не кажется? Это объявление мне прислали сразу несколько человек, поэтому решила, что стоит добавить его в эту подборку Мне кажется, что в данном объявлении не хватает: -объём талии; -объём груди… ☺️ Конечно же, бывают газоны, где гулять нельзя, почему-то сразу идёт на ум отрывок из фильма «Бриллиантовая рука»: ―А я Вам говорю - наши дворы планируются не для гуляний! ―А для чего? ―Для эстетики! ―А где ж ему гулять? ―Вам предоставлена отдельная квартира, там и гуляйте! А жаль… Стихи - 👍❗️ Куда там Пушкину или Лермонтову до автора этого шедевра⁉️ Интересно, а зарплата будет тоже «на всякий случай»? Хоть одним глазком хотелось бы увидеть, ну например, беременную панамку… или тапочки Похоже, у авторов этого объявления терпение окончательно лопнуло 🤷‍♀️.