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Позитив для оптимистов

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Эти объявления можно читать вместо анекдотов

Эти объявления можно читать вместо анекдотов

    «Последнее закапывание» - немного пугает, а вам так не кажется?   Это объявление мне прислали сразу несколько человек, поэтому решила, что стоит добавить его в эту подборку   Мне кажется, что в данном объявлении не хватает: -объём талии; -объём груди… ☺️   Конечно же, бывают газоны, где гулять нельзя, почему-то сразу идёт на ум отрывок из фильма «Бриллиантовая рука»: ―А я Вам говорю - наши дворы планируются не для гуляний! ―А для чего? ―Для эстетики! ―А где ж ему гулять? ―Вам предоставлена отдельная квартира, там и гуляйте! А жаль…   Стихи - 👍❗️ Куда там Пушкину или Лермонтову до автора этого шедевра⁉️ Интересно, а зарплата будет тоже «на всякий случай»? Хоть одним глазком хотелось бы увидеть, ну например, беременную панамку… или тапочки   Похоже, у авторов этого объявления терпение окончательно лопнуло 🤷‍♀️.

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