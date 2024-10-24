Советские послевоенные 85-мм самоходные артиллерийские установки В 1950-1970-е годы в СССР велись работы по созданию лёгких самоходных артиллерийских установок, вооруженных орудиями калибра 85-мм.
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Советские послевоенные 85-мм самоходные артиллерийские установки В 1950-1970-е годы в СССР велись работы по созданию лёгких самоходных артиллерийских установок, вооруженных орудиями калибра 85-мм.
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