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Советские послевоенные 85-мм самоходные артиллерийские установки

Советские послевоенные 85-мм самоходные артиллерийские установки В 1950-1970-е годы в СССР велись работы по созданию лёгких самоходных артиллерийских установок, вооруженных орудиями калибра 85-мм.

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