«Ак Барс» завершит регулярку КХЛ во Дворце спорта из-за «Игр будущего» на «Татнефть-Арене»

«Ак Барс» будет проводить матчи во Дворце спорта во время «Игр будущего» Об этом рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
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