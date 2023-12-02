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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» завершит регулярку КХЛ во Дворце спорта из-за «Игр будущего» на «Татнефть-Арене»

«Ак Барс» будет проводить матчи во Дворце спорта во время «Игр будущего»  Об этом рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

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