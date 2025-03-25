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Донецкая группа новостей

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Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Вот и спрашивается в задачнике, как килограмм сраных помидор, огурцов и прочей растительности могут стоить дороже кил...Кабачок 1 кг 437 ...
  • Mikhail Stepanov
    А не пора ли навернуть по пленным румынам , чтобы сразу решить две задачи - уничтожить вооружение и технику и напугат...Вся Румыния забит...
  • Сергей Oблезов
    Надо спасать Румынию и всю технику там уничтожить!Вся Румыния забит...
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK)

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ДТП на ул. Краснооктябрьской Донецкая группа новостей.

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