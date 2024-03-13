Культура охраны труда - высокий уровень развития системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельностиС 11 по 29 марта 2024 года УЗ ´Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1´ принимает участие в областной акции ´Охрана труда-главная составляющая культуры производства´.
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