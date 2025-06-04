Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Камеры эволюционировали — радар-детектор стал бесполезен?

Камеры эволюционировали — радар-детектор стал бесполезен?

Эксперт «За рулем» подтвердил актуальность радар-детекторов для автомобилистов Вопрос от читателя «За рулем»: — Верно ли, что радар-детекторы больше не нужны, поскольку радары в комплексах фотовидеофиксации уже не используются? Ответ эксперта Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»: — Тип комплексов зависит от региона.

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