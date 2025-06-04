Эксперт «За рулем» подтвердил актуальность радар-детекторов для автомобилистов Вопрос от читателя «За рулем»: — Верно ли, что радар-детекторы больше не нужны, поскольку радары в комплексах фотовидеофиксации уже не используются? Ответ эксперта Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»: — Тип комплексов зависит от региона.