Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

Почта России доставила пенсии 4 тыс. жителей в 30 отдаленных сел в паводок

Почта России доставила пенсии 4 тыс. жителей в 30 отдаленных сел в паводок

Около четырех тысяч жителей более чем 30 отдаленных населенных пунктов, в том числе Ирбитского и Алапаевского районов, получили пенсионные выплаты, несмотря на то, что их села и поселки расположены в труднодоступных местах или оказались отрезаны водой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии