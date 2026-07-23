Почта России доставила пенсии 4 тыс. жителей в 30 отдаленных сел в паводок

Около четырех тысяч жителей более чем 30 отдаленных населенных пунктов, в том числе Ирбитского и Алапаевского районов, получили пенсионные выплаты, несмотря на то, что их села и поселки расположены в труднодоступных местах или оказались отрезаны водой.