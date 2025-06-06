Дмитрий Певцов про наше кино: «Все ради бабла!»

Актер и депутат Госдумы выступил с громкими заявлениями о кухне отечественного кино. И, если верить его словам, на кухне этой готовят только коммерческие продукты, художественная ценность которых невысока.
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