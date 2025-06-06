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Дмитрий Певцов про наше кино: «Все ради бабла!»

Дмитрий Певцов про наше кино: «Все ради бабла!»

Актер и депутат Госдумы выступил с громкими заявлениями о кухне отечественного кино. И, если верить его словам, на кухне этой готовят только коммерческие продукты, художественная ценность которых невысока.

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Комментарии
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Evgenija Palette
&quot;Самым главным искусством у нас является - КИНО!&quot; &quot;Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас...&quot;...
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20 час.
Людмила Абрамова
какой кошмар
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12 час.
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