Суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз

Верховный суд Колорадо принял решение о том, что Дональд Трамп не имеет права участвовать в местных праймериз для участия в президентских выборах 2024 года Решение было принято после того, как Верховный суд штата Мичиган разрешил Трампу участвовать в выборах президента США.