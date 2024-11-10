Так что это было? Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо. Байден, который годами здоровался с воздухом, путал имена близких людей, засыпал на встречах и вообще не понимал кто он и откуда внезапно исцелился.
Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо
Комментарии
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Константин Самарин
Да просто его кукловоды перестали скармливать ему определенные препараты, за ненадобностью.
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4 час.
Евгений МакЛауд
помнится брежнева тоже барбитуратами так накачивали, что кроме сиськи масиськи сказать ничего не мог. А теперь то за 50 лет рокфеллеровские отравители ой как далеко уйти могли.
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3 час.
Евгений Востриков
Что бы это не было, но замысел без умысла — это вымысел.
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2 час.
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