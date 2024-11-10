Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо

Да просто его кукловоды перестали скармливать ему определенные препараты, за ненадобностью.

Евгений МакЛауд

помнится брежнева тоже барбитуратами так накачивали, что кроме сиськи масиськи сказать ничего не мог. А теперь то за 50 лет рокфеллеровские отравители ой как далеко уйти могли.