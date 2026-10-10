Число сбитых на подлете к Москве украинских дронов возросло до 25

Количество сбитых на подлете к Москве вражеских беспилотников увеличилось до 25. Об этом 10 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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