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ИА Регнум

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Число сбитых на подлете к Москве украинских дронов возросло до 25

Число сбитых на подлете к Москве украинских дронов возросло до 25

Количество сбитых на подлете к Москве вражеских беспилотников увеличилось до 25. Об этом 10 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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