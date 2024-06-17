Коротко о захвате Рыжевки

Очень много различных мнений высказывается по поводу заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что Русская армия заняла село Рыжевку в Сумской области на границе с Курской областью России.
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