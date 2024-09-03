На Кубани обочечник устроил грандиозную аварию, в которой пострадал сам, травмы получили двое пассажиров

На Кубани обочечник устроил грандиозную аварию, в которой пострадал сам, травмы получили двое пассажировВ Успенском районе Краснодарского края накануне произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок и двое взрослых.
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