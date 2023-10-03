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Израиль или Россия? Как проводят Аллу Пугачеву в последний путь

Израиль или Россия? Как проводят Аллу Пугачеву в последний путь

Согласно последним данным, Алла Пугачева изменила свое решение относительно места захоронения. Как сообщалось ранее, в 2020 году Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище в Москве, где покоится ее брат, и даже наняла специалистов для постройки семейного склепа.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Слюни подбери , убогая . Весь экран забрызгала. Она морально уже сдохла для россиян.
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17 час.
Traveller
Так вроде эта еврейка уже давно с &quot;румыном&quot; Филей купили места на ортодоксальном кладбище в Иерусалиме...
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16 час.
В
Владимир
И кол осиновый в сердце
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1 час.

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