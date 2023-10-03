Израиль или Россия? Как проводят Аллу Пугачеву в последний путь

Согласно последним данным, Алла Пугачева изменила свое решение относительно места захоронения. Как сообщалось ранее, в 2020 году Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище в Москве, где покоится ее брат, и даже наняла специалистов для постройки семейного склепа.