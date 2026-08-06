Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Раскрыты цели ударов российской авиации, беспилотников и ракет в зоне СВО за сутки

Раскрыты цели ударов российской авиации, беспилотников и ракет в зоне СВО за сутки

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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