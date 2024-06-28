В бой идут роботы. У русских появились "супер-рюкзаки" для защиты от дронов

Русские нашли способ защитить себя от настоящего проклятия, которым являются для них украинские беспилотники, и начали оснащать солдат специальными системами личной защиты и небольшими гусеничными машинами.
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