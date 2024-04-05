НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ну сама заработала - сама потратила, её дело...Мевдедева о самых...
  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...

66 очков от Макси и Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Майами»

66 очков от Макси и Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Майами»

В составе «Сиксерс» Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид набрали 66 очков на двоих. В активе Макси 37 очков, 9 подборов и 11 передач, у проводившего вторую игру после возвращения в строй Эмбиида 29 очков, 4 подбора и 3 передач.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх