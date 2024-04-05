66 очков от Макси и Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Майами»

В составе «Сиксерс» Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид набрали 66 очков на двоих. В активе Макси 37 очков, 9 подборов и 11 передач, у проводившего вторую игру после возвращения в строй Эмбиида 29 очков, 4 подбора и 3 передач.
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