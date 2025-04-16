Министр Джурджевич-Стаменковски: присоединение Сербии к ЕС утрачивает смысл

Министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски заявила в интервью ТАСС, что вступление страны в Европейский союз теряет смысл, так как объединение переживает глубокий кризис.
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