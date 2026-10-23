В разговоре с Эшли Николь Мосс бывшая звезда «Вашингтона» Джон Уолл порассуждал о своей жизни после баскетбола и о том, заставляет ли его просмотр матчей бывшей команды задумываться о том, «что могло бы быть».
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