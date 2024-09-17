17 сентября народный календарь и приметы очень рекомендуют слушать свое сердце и интуицию – ваши решения и догадки верны.
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17 сентября народный календарь и приметы очень рекомендуют слушать свое сердце и интуицию – ваши решения и догадки верны.