Россиянам раскрыли нестандартные бесплатные услуги в отелях

Эксперт Петькова: Отели бесплатно предлагают гостям специальное меню подушек Некоторые гостиницы бесплатно предлагают своим гостям дополнительное одеяло и специальное «меню подушек», в котором можно выбрать подходящую, исходя из личных предпочтений по степени жесткости и упругости.
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