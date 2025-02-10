Россиянам раскрыли нестандартные бесплатные услуги в отелях

Эксперт Петькова: Отели бесплатно предлагают гостям специальное меню подушек Некоторые гостиницы бесплатно предлагают своим гостям дополнительное одеяло и специальное «меню подушек», в котором можно выбрать подходящую, исходя из личных предпочтений по степени жесткости и упругости.