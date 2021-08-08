Welt: из-за изменения климата и глобализации в Германии появился опасный вид комара

В Германии появился новый вид очень опасного комара, который обычно водится на юге, сообщает Welt. Так называемый азиатский тигровый комар может быть переносчиком самых разных вирусов, среди которых вирус Зика и вирус лихорадки Западного Нила.
В Германии появился новый вид очень опасного комара, который обычно водится на юге, сообщает Welt. Так называемый азиатский тигровый комар может быть переносчиком самых разных вирусов, среди которых вирус Зика и вирус лихорадки Западного Нила.
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