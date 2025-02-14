Trump Denies Kemp’s Bid to Extend Hurricane Aid

“President Donald Trump’s administration has denied Georgia Gov. Brian Kemp’s request to give local governments more time to apply for federal disaster assistance after Hurricane Helene,” the Atlanta Journal Constitution reports.
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