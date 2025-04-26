Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ на Курщине

Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ на Курщине

«Я думаю, это конец его карьеры», — сказал он в интервью РЕН ТВ. В результате курской операции Киев потерял десятки тысяч военнослужащих и значительное количество техники, включая танки и системы противовоздушной обороны.

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Комментарии
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W
Walery
... последствия данного поражения могут стать фатальными для карьеры главнокомандующего ВСУ?  А кто это может реализовать в хохлостане - зеля там не президент,  скорее сам Сырский исполняя роль &quot;крысиного волка&quot; сможет зелю устранить!.  Если разумеется Запад позволит и поддержит.
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