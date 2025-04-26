Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ на Курщине

W

Walery

... последствия данного поражения могут стать фатальными для карьеры главнокомандующего ВСУ? А кто это может реализовать в хохлостане - зеля там не президент, скорее сам Сырский исполняя роль "крысиного волка" сможет зелю устранить!. Если разумеется Запад позволит и поддержит.