«Я думаю, это конец его карьеры», — сказал он в интервью РЕН ТВ. В результате курской операции Киев потерял десятки тысяч военнослужащих и значительное количество техники, включая танки и системы противовоздушной обороны.
Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ на Курщине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
... последствия данного поражения могут стать фатальными для карьеры главнокомандующего ВСУ? А кто это может реализовать в хохлостане - зеля там не президент, скорее сам Сырский исполняя роль "крысиного волка" сможет зелю устранить!. Если разумеется Запад позволит и поддержит.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии