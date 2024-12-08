Европейская ракета Vega-C выполнила первый успешный полет после аварии 2022 года

Vega-C со спутником Sentinel-1С на борту стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане / © Arianespace / ESA Это был третий запуск Vega-C и первый после того, как в декабре 2022 года из-за отказа второй ступени ракеты-носителя была полностью потеряна ее полезная нагрузка: спутники Pléiades Neo 5 и Pléiades Neo 6.
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