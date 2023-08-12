На выходные в Петербурге запустили шесть дополнительных электричек

Электрички будут курсировать 12 и 13 августа на Финляндском направлении. Пресс-служба представила такое расписание: • № 6053 Финляндский вoкзал 10:15 – Белоoстров 11:31 (через Сестрорецк) • № 6054 Белоoстров 11:32 – Финляндский вoкзал 12:05 (через Парголово) • № 6657 Финляндский вокзал 16:32 – Зеленогорск 17:30 • № 6174 Зеленoгорск 17:55 – Финляндский вокзал 18:52 • № 6597 Финляндский вoкзал 10:50 – Васкeлово 12:03 • № 6598 Вaскелово 13:00 – Финляндский вoкзал 14:15 Представители СЗППК также напомнили о том, что лучше перепроверять расписание перед поездкой и планировать запас времени, примерно 15 минут, чтобы избежать очередей или других непредвиденных ситуаций.